Политика
795
2 мин

В Офисе президента уволены советники и помощники Ермака

После отставки Андрея Ермака в ОП произошли кадровые изменения.

Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак

Бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак / © Getty Images

После отставки руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака с должностей были уволены все его советники и помощники. Пока неизвестно, полностью ли их уволили из ОП, или они продолжат работать в офисе.

Об этом сообщили «Українські Новини» со ссылкой на официальный ответ от ОП на запрос.

Издание утверждает, что в частности с должности советника руководителя Офиса президента Украины был уволен член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко.

«В связи с увольнением Руководителя Офиса Президента Украины лица, которые находились на должностях помощников и советников (штатных и вне штата) Руководителя Офиса Президента Украины, уволены с занимаемых должностей», — говорится в ответе ОПУ на запрос.

Ответ ОП на журналистский запрос / © Українські новини

Ответ ОП на журналистский запрос / © Українські новини

Заметим, что там не предоставили перечень уволенных людей. Согласно предыдущим публичным заявлениям офса, известно, что по состоянию на декабрь 2024 года у Ермака было девять советников: штатные — Александр Бевз, Лилия Пашинная, Виктория Романова, Татьяна Гайдученко; внештатные — Сергей Лещенко, Дарья Заривна, Михаил Подоляк, Элина Эльянова, Александр Роднянский.

Напомним, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский уволил Ермака с должности руководителя ОП. Это произошло после того, как НАБУ провело обыски в доме последнего.

14 декабря Зеленский заявил, что провел консультации со всеми кандидатами на должность нового главы Офиса президента. По словам главы государства, никто из претендентов не отказался возглавить ОП и все готовы «подставить плечо». Однако президент еще не принял окончательного решения из-за ряда технических вопросов.

