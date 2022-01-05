В охваченном протестами Казахстане введут регулирование цен на газ, бензин и дизель

В охваченном протестами Казахстане введут регулирование цен на газ, бензин и дизель

В регионах Казахстана также будет введено ценовое регулирование на социально значимые продовольственные товары.

Президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев объявил о введении государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель на 180 календарных дней.

Соответствующее поручение он отдал на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране, говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что казахстанский лидер также анонсировал введение ценового регулирования на социально значимые продовольственные товары. Соответствующие решения будут приниматься местными властями в зависимости от социально-экономической ситуации в их регионах.

Кроме того, Токаев поручил рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней и вопрос субсидирования арендной платы за вторичным жильем для социально уязвимых слоев населения.

Среди других решений президента Казахстана также:

начало разработки закона "О банкротстве физических лиц";

создание общественного фонда "Народа Казахстана" для решения проблем здравоохранения и детей, финансируемого за счет частных и государственных источников.

Напомним, что 5 января Токаев одобрил отставку правительства страны на фоне массовых протестов из-за цены на газ. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять Алихан Смаилов, первый заместитель главы правительства. В то же время другие чиновники "продолжат выполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства".

Ранее президент объявил в Алматы и Мангистауской области чрезвычайное положение и ввел комендантский час с 23:00 до 07:00.

Три дня подряд в Казахстане продолжались протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Во вторник в Алматы произошли столкновения протестующих со стражами порядка, во время которых горели полицейские машины и раздавались выстрелы.

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