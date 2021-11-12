В оккупированном Крыму "российский" суд незаконно арестовал адвоката украинских политзаключенных

В настоящее время адвокат был помещен в изолятор временного содержания г. Симферополя.

Сегодня, 11 ноября, подконтрольный РФ Центральный районный суд Симферополя незаконно назначил наказание в виде ареста на 12 суток и штрафа в размере 4 тысяч российских рублей адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, 25 октября Эдем пришел в отделение "российской" полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Поэтому на Эдема был составлен протокол о совершении административного правонарушения по статье 19.3 КоАП РФ (неподчинение полиции).

В настоящее время адвокат помещен в изолятор временного содержания г. Симферополя.

"Считаю решение так называемого "суда" примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар", — написала украинская омбудсмен.

Отметим, Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Рэмзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллаева.

"Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту. Призываю мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод во временно оккупированном Крыму со стороны оккупационных властей", — подчеркнула Денисова.

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