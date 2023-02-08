В оккупированном Мариуполе массово проверяют телефоны у школьников

Уже дошли даже до детей.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет в социальных сетях.

В телефонах проверяют подписки на проукраинские группы и нацистскую символику.

"Дети в ужасном состоянии после вчерашней проверки (в школе), не понятно, что у них искали и за что запугивали. Составляли какие-то списки. Ребенок боится после этого посещать школу", — пишут мариупольцы.

«Это свидетельствует только об одном – оккупанты видят в каждом мариупольце врага и они знают, что люди ждут ВСУ и деоккупации», — убеждены в Мариупольском городском совете.

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Напомним, что ранее российские военные устроили перестрелку между собой в Мариуполе.

Также в Мариуполе российские кафиры продолжают уничтожать дома.

К тому же в Мариуполе произошел "хлопок" в казарме с 200 оккупантами.

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