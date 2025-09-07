- Дата публикации
Категория
Политика
В окружении Путина растет количество противников войны — Буданов
В то же время, есть и те, кто продолжает поддерживать войну ради собственного бизнеса.
В окружении российского диктатора Путина количество выступающих за прекращение войны с Украиной значительно возросло.
Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью " Апострофу TV «.
По его словам, среди противников войны есть даже те, кто не поддерживал ее с самого начала.
Это правда. Один из небогатых, кто был против этого, — Козак, отвечавший за переговоры с Украиной. Нельзя сказать, что он был против, но он не поддерживал начало войны», — отметил Буданов.
Он подчеркнул, что сейчас в Кремле наблюдаются полярные позиции: одни выступают за продолжение войны, другие за ее остановку.
«Количество выступающих за то, чтобы останавливаться, за последнее время значительно возросло», — сообщил начальник ГУР.
Буданов также отметил, что среди российского бизнеса мнения разделены.
«Есть те, кто зарабатывает на войне, — производят вооружение, топливо, обеспечивают военных. Это дискуссионный вопрос», — сказал он.
Ранее Буданов заявлял, что Россия может объявить новую мобилизацию, и это, к сожалению, реальная угроза.
Мы ранее информировали, что Путин заявил, что считает нынешнюю украинскую власть «нелегитимной», а потому, по его словам, заключить мирное соглашение с ней невозможно. Такие заявления «фюрера» фактически исключают возможность серьезных мирных переговоров.