Диктатор Путин / © Associated Press

Реклама

В окружении российского диктатора Путина количество выступающих за прекращение войны с Украиной значительно возросло.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью " Апострофу TV «.

По его словам, среди противников войны есть даже те, кто не поддерживал ее с самого начала.

Реклама

Это правда. Один из небогатых, кто был против этого, — Козак, отвечавший за переговоры с Украиной. Нельзя сказать, что он был против, но он не поддерживал начало войны», — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что сейчас в Кремле наблюдаются полярные позиции: одни выступают за продолжение войны, другие за ее остановку.

«Количество выступающих за то, чтобы останавливаться, за последнее время значительно возросло», — сообщил начальник ГУР.

Буданов также отметил, что среди российского бизнеса мнения разделены.

Реклама

«Есть те, кто зарабатывает на войне, — производят вооружение, топливо, обеспечивают военных. Это дискуссионный вопрос», — сказал он.

Ранее Буданов заявлял, что Россия может объявить новую мобилизацию, и это, к сожалению, реальная угроза.

Мы ранее информировали, что Путин заявил, что считает нынешнюю украинскую власть «нелегитимной», а потому, по его словам, заключить мирное соглашение с ней невозможно. Такие заявления «фюрера» фактически исключают возможность серьезных мирных переговоров.