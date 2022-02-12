7 декабря 2020 года Генассамблея ООН поддерживает проект усиленной резолюции Украины по Крыму / commons.wikimedia.org

В ООН говорят, что не планируют эвакуацию своих сотрудников из Украины

В ООН говорят, что не планируют эвакуацию своих сотрудников из Украины

Персонал продолжает находиться в Украине.

В Организациях Объединенных Наций не озвучивались никакие распоряжения по эвакуации ее сотрудников из Украины.

Сообщил спикер Генерального Секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, — пишет Укринформ.

На вопрос журналистов, не собирается ли ООН последовать примеру Государственного департамента США об эвакуации части своих сотрудников из Украины в связи с угрозой российского вторжения, Дюжаррик отметил "Наш персонал продолжает находиться в Украине, и нет никаких изменений в нашей позиции".

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Ранее он отмечал, что Генсек ООН Антониу Гутерреш отмечает необходимость дипломатического разрешения кризиса между Россией и Украиной и что любое нарушение границ суверенного государства противоречит международному праву.

Напомним, что МИД Великобритании, Израиля, Черногории, Нидерландов, Норвегии и Латвии призвали своих граждан покинуть Украину. Перед этим такие призывы сделали Япония, свои сообщения внешнеполитические ведомства опубликовали на официальных сайтах.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любое время, даже во время зимних Олимпийских игр.

11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Он добавил, что американские военные не будут посылать в зону предполагаемого конфликта.

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