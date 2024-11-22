В ООН хотят деэскалации ситуации в Украине и отказались комментировать заявление Залужного о ІІІ мировом

В ООН заявили, что не комментируют гиперболизированные заявления.

У Генерального секретаря ООН стремятся, чтобы "все стороны" в российской войне против Украины сделали срочные шаги по деэскалации ситуации, поскольку "все развивается в неправильном направлении".

Об этом заявил спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя по просьбе журналистов применение Россией нового типа баллистической ракеты в войне против Украины, — пишет Укринформ.

"Это еще одно тревожное событие, – сказал он. – Все развивается в неправильном направлении. Мы хотим, чтобы все стороны сделали срочные шаги по деэскалации ситуации, для обеспечения защиты гражданского населения, а не нанесения ударов по гражданским объектам или критически важной гражданской инфраструктуре".

Дюжаррик подчеркнул, что в ООН стремятся "прекращать этот конфликт в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи, международного права и территориальной целостности".

Журналисты также попросили его прокомментировать высказывания посла Украины в Великобритании, бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, что после прямого привлечения автократических союзников России в войну против Украины, "можно считать", началась Третья мировая война.

Дюжаррик сказал, что в ООН не комментируют "подобные гиперболизированные заявления" и добавил: "Мы остаемся сосредоточенными на деэскалации и прекращении конфликта".

Напомним, российские террористы начали избивать по Украине межконтинентальные ракеты. Волонтер и ветеранка российско-украинской войны Мария Берлинская заявила, что начался новый этап войны.

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