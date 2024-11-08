Организация Объединенных Наций обеспокоена возвращением новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов организации.

Источники издания отмечают, мол, причин для опасений несколько. Первая – это то, что Трамп может сократить финансирование ООН. Второе — США могут выйти из ключевых международных соглашений и институций, включая ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

Отмечается, если США отступят от мандата ООН, это может открыть двери для Китая, который увеличивает свое влияние в мировой дипломатии. По словам анонимного собеседника, у Пекина появится в таком случае возможность "представить себя поклонником номер один многосторонности".

Впрочем, основное опасение, пишет Reuters, – это все финансирование. Ведь Вашингтон является самым большим донором ООН. Зато Китай – второй. На долю Штатов приходится 22% основного бюджета ООН и 27% бюджета миротворческих операций.

По данным ООН, администрация пока еще действующего президента Джо Байдена сейчас должна $995 млн по основному бюджету ООН и $862 млн по бюджету миротворческих операций. Если США сократят финансирование организации, то основные работы станут невозможными.

"Секретариат ООН весь год знал, что может столкнуться с возвращением Трампа. За кулисами велось благоразумное планирование того, как справиться с возможными сокращениями бюджета США", – сказал директор Международной кризисной группы ООН Ричард Гоуэн.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что диктатор РФ Владимир Путин хочет перезагрузить отношения РФ и США. Диктатор выразил мнение, мол, президентская кампания Трампа выразила "желание возобновить отношения с Россией, помочь положить конец украинскому кризису".

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