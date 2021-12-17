В ООН одобрили обновленную резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму: подробности

В ООН одобрили обновленную резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму: подробности

За резолюцию проголосовали – 65 стран, против – 25, воздержались – 85.

Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека во временно оккупированной Автономной Республике Крым и Севастополе, Украина".

Об этом пишет Укринформ.

За резолюцию проголосовали – 65 стран, против – 25, воздержались – 85.

Среди проголосовавших против кроме Российской Федерации — Армения, Беларусь, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Индия, Иран, Казахстан, Судан, Сирия, Кыргызстан, Филиппины, Сербия, Венесуэла, Зимбабве.

Нынешняя резолюция призывает страны ООН к сотрудничеству в рамках международной Крымской платформы.

В документе отмечается, что органы и должностные лица РФ, действующие во временно оккупированном Крыму, нелегитимные и должны называться "оккупационными органами власти Российской Федерации".

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Генассамблея ООН выражает обеспокоенность фактом привлечения к ответственности оккупационными властями лиц за обнародование докладов генерального секретаря о состоянии прав человека в Крыму, лежащих в основе резолюции.

Отмечается недопустимость политически мотивированных преследований, пыток и произвольных задержаний и арестов, внесудебных убийств, похищений, принудительного исчезновения людей. Резолюция называет конкретные имена людей, которые преследуют оккупационные власти – Эмир-Усеин Куку, Галина Долгополая, Сервер Мустафаев, Владислав Есипенко, Нариман Джелял.

Документ обращает внимание на ограничения, с которыми сталкиваются украинцы, в том числе коренный народ Крыма — крымские татары — в реализации своих экономических, социальных и культурных прав, включая право на труд, а также возможность сохранять свою самобытность, культуру и получать образование на украинском и крымскотатарском языках. .

Указывается на факты уничтожения культурного и природного наследия, незаконных археологических раскопок, передачи культурных ценностей и преследования религиозных традиций.

В резолюции высказана обеспокоенность милитаризацией и ассимиляцией молодежи в Крыму Российской Федерацией, в частности военной подготовкой детей, введением "военно-патриотической" системы образования.

Также указывается на незаконность переписи населения в АР Крым российскими оккупационными властями.

Отмечается, что оккупационные власти обязаны обеспечить питьевой водой всех жителей Крыма без дискриминации для личного и бытового потребления.

Силовой захват Крыма является нарушением международного права, и оккупированные территории должны быть немедленно возвращены Украине, подытоживается в резолюции.

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