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В ООН осудили атаку дронами в Татарстане: "Нападения на гражданскую инфраструктуру"

В ООН осудили атаку дронами в Татарстане: "Нападения на гражданскую инфраструктуру"

Флаг ООН / Фото: Getty Images

Спикер генсека призвал прекратить "нападения на гражданское население и инфраструктуру".

В Организации Объединенных Наций осудили удары по заводу по производству "Шахедов" и НПЗ в Татарстане 2 апреля.

Об этом заявил спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, отвечая на просьбу российского пропагандиста прокомментировать "удар по объектам в Татарстане".

Дюжаррик сказал, что ООН выступает против таких атак.

"Мы выступаем против и призываем прекратить нападения на гражданское население и инфраструктуру", – высказался спикер генсека организации.

Напомним, 2 апреля беспилотники атаковали два объекта в Татарстане, которые питают российскую военную машину: завод в Елабуге по производству дронов-камикадзе "Шахед" и нефтеперерабатывающий завод "Танеко" в Нижнекамске. Источники в ГУР сообщили о значительных разрушениях производственных мощностей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Удары по Татарстану в РФ – переломный этап в войне?!

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