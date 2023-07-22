В ООН осудили нападения РФ на порты: страдают не только украинцы, но и страны Глобального Юга

Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Антониу Гуттериш решительно осуждает нападения России на портовые сооружения в Одессе и других портах Черного моря Украины.

Об этом пишет "Голос Америки".

«Атаки противоречат обязательствам Российской Федерации в рамках Меморандума о взаимопонимании с ООН, в котором говорится, что «Российская Федерация будет способствовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из контролируемых Украиной черноморских портов», – говорится в заявлении Генерального секретаря.

Стефан Дюжаррик, спикер Генерального секретаря, напомнил, что генсек ранее предупреждал, что разрушение гражданской инфраструктуры может составлять нарушение международного гуманитарного права. Также он напомнил, что страдают этими атаками не только украинцы, но и люди в странах Глобального Юга.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет обсудить продление "зернового соглашения" с Путиным.

Есть информация, что должно быть несколько раундов переговоров.

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