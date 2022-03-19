В ООН отреагировали на ложь России о создании биологического оружия в Украине

В ООН отреагировали на ложь России о создании биологического оружия в Украине

В то же время в США заявили, что именно РФ по-прежнему поддерживает программу разработки биологического оружия.

В Организации Объединенных Наций заявили, что не располагают информацией ни о какой программе создания биологического оружия, которая бы реализовалась в Украине.

Об этом заявила глава Организации по разоружению Идзуми Накамицу на совещании Совета Безопасности в ответ на новые обвинения России.

"Организация Объединенных Наций не знает ни о каких программах биологического оружия", – заявила Накамицу.

Заметим, что это экстренное совещание было созвано по инициативе России после того, как представитель государства в ООН Василий Небензя сообщил о якобы новых доказательствах соглашения от 2005 года между Украиной и США о проведении исследований биологического оружия на украинской территории.

Намицу подчеркнула, что у ООН нет ни мандата, ни возможностей для расследования таких заявлений, подпадающих под эгиду Конвенции о биологическом оружии 1972 года. Настоящий договор, участниками которого являются и Украина, и РФ, фактически запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и использование биологического и токсичного оружия.

Представительство Украины в ООН назвало заявления России абсурдным подлогом и попыткой оправдать агрессию.

В свою очередь посол США Линда Томас-Гринфилд напомнила, что Совет уже слышал "тираду странных теорий заговора" по поводу биологического оружия на своем заседании неделю назад.

"Таких лабораторий нет ни у границы с Россией, ни где-либо", – сказала она.

Томас-Гринфилд отметила, что именно Россия, а не Украина, долгое время поддерживает программу биологического оружия, нарушая международное право. Дипломатка также назвала новые обвинения россиян признаком отчаяния.

"Это совещание является результатом изоляции России как в Совбезе ООН, так и на мировой арене", – сказала американская посол.

Напомним, ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко обратился в ВОЗ с просьбой опровергнуть фейки российской пропаганды о создании украинцами биологического оружия.