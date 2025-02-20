В ООН отреагировали на заявление Трампа о "нелегитимности" Зеленского

Заявление президента США Дональда Трампа, что президент Украины Владимир Зеленский "диктатор" и "нелегитимный" вызвало критику в ООН.

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, сообщает Deutsche Welle.

Он отметил, что Организация Объединенных Наций считает Зеленского легитимным лидером Украины, ведь он руководит государством после законных выборов. Об этом заявил

"Президент Зеленский занимает свой пост после должным образом прошедших выборов", — сказал Дюжаррик.

Как сообщалось, канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что Украине "не следовало начинать" войну. Немецкий политик отмечает, что мнение президента США не соответствует действительности.

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