В ООН подтвердили, что получили от РФ уведомление о ее выходе из "зернового соглашения"

В ООН надеются все же склонить Россию к возобновлению "зерновой инициативы".

Россия заявила, что выходит из "зерновой инициативы". Об этом они якобы официально уведомили турецкую и украинскую стороны и даже секретариат ООН.

Об этом пишет CNN.

"Вопреки задекларированным гуманитарным целям экспорт украинского продовольствия почти сразу был переведен на чисто коммерческую основу и до последнего момента был направлен на обслуживание узко эгоистических интересов Киева и Запада", — заявили в России.

Там также утверждают, что Меморандум Россия-ООН не заработал, как планировалось.

"Вынуждены констатировать, что ни одна из пяти системных задач, предусмотренных Меморандумом Россия-ООН, не выполнена", — сказали россияне.

Они добавили, что будут готовы рассмотреть возможность возобновления "сделки" только в том случае, если "Запад выполнит свои обязательства" и фактически снимет санкции с российских удобрений и продовольствия.

В ООН подтвердили, что офис Организации в Стамбуле получил письменное уведомление от России о том, что они прекращают участие в "зерновом соглашении".

"Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу на глобальные рынки продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации для сохранения глобальной продовольственной безопасности", – сказали в ООН.

Напомним, в рамках "зернового соглашения" из порта Одессы 16 июля вышло последнее судно. Этому предшествовало заявление российской стороны об отсутствии оснований для продления Черноморской зерновой инициативы. Ведь одним из условий для продления действия соглашения в Кремле называли подключение к SWIFT "Россельхозбанка", чего так и не произошло.

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