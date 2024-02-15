В ООН прокомментировали объявление Россией в розыск чиновников соседних стран

Также в ООН прокомментировали то, что в России был принят закон о конфискации имущества за "фейки" в отношении ее захватнической армии.

В Организации Объединенных Наций призвали Россию не предпринимать шагов, усиливающих нынешнюю напряженность РФ с соседними странами.

Также читайте Россия объявила в розыск судью МКС, выдавшей ордер на арест Путина

Об этом заявил спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик на прессбрифинге, отвечая на просьбу Укринформа прокомментировать сообщения о том, что российские правоохранители объявили в розыск десятки высокопоставленных должностных лиц и политиков стран Балтии и Польши, в том числе премьер-министра Эстонии Каю Каллас.

"Мы не можем комментировать решения, принятые каким-то одним правоохранительным органом, – сказал Дюжаррик. – Мы бы просто, с точки зрения общей ситуации в регионе, призвали людей не делать ничего такого, что могло бы усилить уже имеющуюся напряженность".

Кроме того, у представителя ООН попросили прокомментировать то, что в России приняли закон о конфискации имущества за "фейки" по ее захватнической армии.

"Это значит, что если вы публично процитируете слова Генерального секретаря ООН о вторжении России в Украину, вас заключат в тюрьму, а все имущество конфискуют. Что вы думаете об этом?" – спросил корреспондент.

"У меня нет конкретного комментария по этому закону, но я хотел бы сказать, что мы, в любой точке мира поддерживаем право на свободу выражения взглядов", – сказал спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что МВД России объявило в розыск премьер-министр Эстонии Каю Каллас.

Позже официальный Таллин попросил представителя Российской Федерации предоставить письменное объяснение этой информации.

Читайте также: