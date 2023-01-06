В ООН убеждены, что "рождественское перемирие" в войне не заменит справедливого мира

Ни одно временное прекращение огня «не заменит справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом».

Об этом сказал спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик, ведь его спросили о заявлении российского диктатора Владимира Путина о "рождественском перемирии".

Об этом пишет Укринформ.

Напомним, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поздравляет любое перемирие в Украине.

"Возможность перспективы этого святого периода, с прекращением всех боевых действий, всегда приветствуется Генеральным секретарем", — отметил спикер Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Рождественское перемирие" Путина

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Россия хочет использовать Рождество как прикрытие. Он напомнил, что Кремль всегда использует передышки на войне, чтобы продолжить ее с новой силой.

Тем временем главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин отказался выполнять "перемирие" Путина. Оккупанты на Рождество и дальше будут убивать украинцев.

Свою позицию по "рождественскому перемирию" высказал американский президент Джо Байден. Он напомнил, что русские войска бомбили украинские больницы и жилье и 25 января, и на Новый год.

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