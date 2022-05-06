В ООН уверены, что действия России в Украине могут быть признаны военными преступлениями: детали

В ООН уверены, что действия России в Украине могут быть признаны военными преступлениями: детали

Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ – ред.) собирает в Украине показания и доказательства нарушений, совершенных во время российского вторжения, которые могут быть признаны военными преступлениями.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН сказала Верховный комиссар Мишель Бачелет, пишет Укринформ.

"Многие из этих обвинений касаются нарушений, которые могут быть признаны военными преступлениями", — отметила она.

Речь идет о многочисленных случаях гибели гражданских лиц, в частности из-за нападений на больницу, драмтеатра в Мариуполе, железнодорожного вокзала в Краматорске, жилых массивов в Одессе и т.д.

Бачелет добавила, что ее команда посетила Бучу, где зафиксировала многочисленные факты гибели гражданского населения, казней мужчин, изнасилования женщин, похищения людей, на месте пообщались с жертвами и свидетелями нарушений.

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Большинство смертей, по ее данным, вызвано обстрелами тяжелой артиллерии, реактивными системами залпового огня, ракетными и воздушными ударами, кое-где по гражданским стреляют снайперы.

Даже в день визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Киев для встречи с Президентом Владимиром Зеленским был совершен обстрел города двумя ракетами, в результате которого погибла журналистка.

Цифры жертв среди гражданского населения, ежедневно обнародованные УВКПЧ, занижены, поскольку данные с мест боевых действий поступают со значительным опозданием.

Напомним, что Совет Безопасности ООН обсуждает сейчас проблемы защиты гражданского населения и гражданской инфраструктуры в Украине и в условиях российской агрессии в рамках недавно принятой повестки дня работы РБ на 2022 год "Поддержание мира и безопасности Украины".

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