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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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Время на прочтение
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В ОП готовят для Федорова влиятельную должность и обсуждают замену Сырского — СМИ

Западные партнеры ожидают, что Федоров согласится занять новую должность, которую неофициально называют «miltech czar».

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
1 комментарий
Федоров и Сырский

Федоров и Сырский / © ТСН

Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову могут предложить должность координатора по развитию военных технологий. В то же время на Банковой продолжаются обсуждения возможной замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщает издание ZN.UA.

По информации собеседников издания, западные партнеры ожидают, что Федоров согласится занять новую должность, которую неофициально называют «miltech czar».

Как отмечает ZN.UA, в США и других западных странах термин «czar» не обозначает официальную должность, а используется для обозначения высокопоставленного координатора, наделенного широкими полномочиями по управлению отдельным стратегическим направлением.

В случае с Федоровым речь идет о возможной координации развития военных технологий, производства вооружений, беспилотных систем и взаимодействия между государством, вооружёнными силами и оборонной промышленностью.

В то же время, по данным ZN.UA, на Банковой также рассматривают вопрос о возможной смене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Кто именно может возглавить украинские вооруженные силы в случае кадровых перестановок, пока не сообщается.

Издание напоминает, что ранее о возможности замены Сирского сообщала и газета The Financial Times.

По информации газеты, кадровое решение может быть принято, если президент найдет командующего, способного обеспечить непрерывность управления войсками и сохранить устойчивость обороны вдоль линии фронта протяженностью примерно 1200 километров.

Напомним, в Украине уже третий день продолжаются акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Сам Федоров 18 июля заявил в соцсетях, что «диалог есть», и выразил уверенность, что «все получится».

Комментарии (1)
Сортировать:
ste3743
23:22, 2026.07.18
Які саме повноваження?Не займайтеся окозамилюванням!Буде проводити аудити в міноборони чи ні?
Дата публикации
Количество просмотров
707
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