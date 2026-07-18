В ОП готовят для Федорова влиятельную должность и обсуждают замену Сырского — СМИ

Федоров и Сырский / © ТСН

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Бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову могут предложить должность координатора по развитию военных технологий. В то же время на Банковой продолжаются обсуждения возможной замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Об этом со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщает издание ZN.UA.

По информации собеседников издания, западные партнеры ожидают, что Федоров согласится занять новую должность, которую неофициально называют «miltech czar».

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Как отмечает ZN.UA, в США и других западных странах термин «czar» не обозначает официальную должность, а используется для обозначения высокопоставленного координатора, наделенного широкими полномочиями по управлению отдельным стратегическим направлением.

В случае с Федоровым речь идет о возможной координации развития военных технологий, производства вооружений, беспилотных систем и взаимодействия между государством, вооружёнными силами и оборонной промышленностью.

В то же время, по данным ZN.UA, на Банковой также рассматривают вопрос о возможной смене главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Кто именно может возглавить украинские вооруженные силы в случае кадровых перестановок, пока не сообщается.

Издание напоминает, что ранее о возможности замены Сирского сообщала и газета The Financial Times.

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По информации газеты, кадровое решение может быть принято, если президент найдет командующего, способного обеспечить непрерывность управления войсками и сохранить устойчивость обороны вдоль линии фронта протяженностью примерно 1200 километров.

Напомним, в Украине уже третий день продолжаются акции протеста против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Сам Федоров 18 июля заявил в соцсетях, что «диалог есть», и выразил уверенность, что «все получится».

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