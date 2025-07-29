В ОП отреагировали на возмущение Китая из-за санкций: единственное условие для их отмены

Си Цзиньпин / © Associated Press

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Китай призвал Украину снять санкции с компаний, подозреваемых в поставке товаров двойного назначения в Россию. В Офисе Президента назвали реакцию Пекина дипломатической и подчеркнули: для отмены ограничений есть только одно условие – прекратить содействие российской агрессии.

Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в комментарии "24 Канала".

Ранее Украина ввела санкции против ряда иностранных компаний и лиц, по данным разведки, помогающих России в войне. Среди них — китайские предприятия, поставлявшие в РФ дроны, оптические приборы и электронику.

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Михаил Подоляк заявил, что возмущение Китая является типичной дипломатической реакцией:

"Пекин хочет продемонстрировать, что только он устанавливает правила".

По словам Подоляка, ограничения не были введены безосновательно. У Украины есть доказательства, что поставленное оборудование используется Россией для убийства гражданского населения.

"Это не односторонние санкции. Это санкции в ответ на конкретные действия. Если кто-то поставляет инструменты, которые Россия сознательно применяет против мирного населения, - это обоснованное решение", - подчеркнул он.

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Подоляк также отметил, что Украина действует не самостоятельно: санкции согласовываются с европейскими и американскими партнерами. Принятию решений предшествует анализ данных от разведки и министерств юстиции в Украине и других странах.

Как подчеркнули в ОП, цель санкций – не конфронтация с Китаем, а ограничение военно-промышленной поддержки РФ. Если торговля используемыми против украинских гражданских технологиями прекратится — санкции могут быть пересмотрены.

Напомним, 27 июля Украина ввела санкции против компаний, причастных к обслуживанию теневого танкерного флота России, а также к поставкам редкоземельных металлов, используемых для производства дронов государства-агрессора.

В ответ Пекин заявил, что ограничения против китайских финансовых учреждений якобы не имеют правовой основы в рамках международного права, поскольку не были одобрены Советом Безопасности ООН. Кроме того, китайская сторона утверждает, что не предоставляет ни одной из сторон летальное оружие и жестко контролирует экспорт продукции двойного назначения.

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