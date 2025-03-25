В ОП отреагировали на заявление России о привлечении к переговорам ООН и других стран

Сергей Лещенко заявил, что Украина не влияет на формат переговоров США и РФ, но указал на риски участия ООН.

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко прокомментировал заявление представителя России о привлечении к переговорам между Москвой и Вашингтоном ООН и других стран.

Свое заявление Лещенко озвучил в телеэфире.

По словам советника главы ОП, Украина не может диктовать, кого США или Россия будут привлекать к своим переговорам, ведь это вопрос их выбора.

"Поймите, что это же не наши переговоры (между США и Россией – ред.). Мы не можем влиять на формат. Мы же могли и не хотеть Беседу этого видеть, и не хотели видеть, возможно, кого-то другого", – сказал Лещенко.

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В то же время он указал на потенциальные сложности, которые могут возникнуть из-за влияния России на ООН.

"Если Россия предпочитает видеть там ООН, это может свидетельствовать только о том, что у нее есть какие-то рычаги влияния на Организацию Объединенных Наций – право вето в Совбезе. Если они через право вето будут останавливать решения, которые им не нравятся, то это сделает переговорный процесс гораздо более сложным, или и невозможным. Мы это проходили уже много раз", – высказался советник руководителя президентского офиса.

Напомним, ранее один из участников российской делегации Григорий Карасин заявил, что переговоры РФ и США по прекращению огня будут продолжены и к ним привлекут ООН и другие страны.