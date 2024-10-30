В ОП ответили, действительно ли существуют "переговоры" с Россией по поводу ударов по энергетике

Утверждать о "переговорах" между Украиной и Россией по прекращению ударов по энергетике – странная логика. РФ не откажется от атак по украинской энергетике, ведь это ее ключевой аргумент психоэмоционального давления на Киев и его партнеров.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в комментарии "РБК-Украина".

Подоляк отметил, что уже в четвертый раз слышит о "переговорах при посредничестве Катара" о прекращении ударов по энергетическим объектам. Однако каждый раз СМИ ссылаются на анонимные источники.

По словам советника руководителя ОП, учитывая тип войны, который Россия вела до этого, страна-агрессор использовала удары по энергетике в качестве ключевого аргумента психоэмоционального давления на Украину и ее международных партнеров. По словам Подоляка, враг только продолжает эскалацию: проводит ядерные учения, закупает ракеты у других стран, подтягивает живую силу из КНДР.

"Ну немного странная логика. Ну, как всегда, когда мы читаем где-то в западных медиа, что те или иные процессы происходят, для меня всегда непонятно, а на основании какой логики они об этом говорят? То есть почему Россия должна отказаться от типа войны, которую она ведет, если она не умеет по-другому воевать?” – высказался советник главы президентского офиса.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, нужен ли кому-то этот информационный "вброс". Более того, Подоляк предупредил, что они будут продолжаться.

"Украина четко фиксирует: война должна закончиться со ссылками на международное право и с безусловной ответственностью России, в том числе финансовой и в том числе за уничтожение энергетических объектов в Украине", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, издание Financial Time со ссылкой на источники сообщило, что Украина и Россия при посредничестве Катара ведут переговоры о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

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