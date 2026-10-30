В ОП ответили на заявления Кремля о телефонном разговоре Зеленского с Путиным

Зеленский и Путин / © Associated Press

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Ключевые вопросы, связанные с завершением войны, должны решаться непосредственно на уровне лидеров Украины и России. Одного телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным для достижения договоренностей недостаточно.

Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин.

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По его словам, таким образом, РФ пытается избежать необходимости трехстороннего формата на уровне лидеров.

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«Логично, что ключевые вопросы нужно решать на уровне лидеров, но это именно встреча и соответствующие разговоры, договоренность и гарантии, что очевидно сложно реализовать, когда это просто звонок», — сказал он.

Напомним, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин якобы готов к телефонному разговору с украинским лидером, но первым не будет звонить.

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