В ОП ответили, станет ли Херсон точкой, после которой начнутся переговоры

Подоляк в который раз подчеркнул, что переговорный процесс начнется только тогда, когда оккупанты покинут территорию Украины.
Освобождение Херсона не является той точкой, после которой переговорный процесс с Россией может реально начаться.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью изданию "Настоящее время".
Подоляк пояснил, что РФ не предлагает ни одного реального мирного переговорного процесса. Путинский режим просто хочет закрепиться на оккупированных территориях, в том числе на захваченных после 24 февраля.
"Россия считает, что она захватила часть территорий, и она будет настаивать на двух вещах, и это невозможное поле для компромисса. Или признайте, что мы, убив большое количество ваших людей, имеем право считать эти территории теперь своими, но вы это не признаете — тогда давайте мы сделаем временное прекращение огня", — говорит советник главы ОП.
Он убежден, что перемирие Россия использует для тренировки мобилизованных и накопления ресурсов, после чего с новыми силами снова нападет.
"Вот сегодня господин Патрушев появился уже в Тегеране. Соответственно, они попытаются где-то еще найти баллистические ракеты, усилить свою истощенную ракетную программу, где-то возьмут еще дронов и через какие-нибудь два-три месяца продолжат снова атаковать нашу территорию", — подчеркнул Подоляк.
Советник главы ОП объяснил, что сейчас Путин пытается закрепить за собой ЗАЭС, Северо-Крымский канал, левый берег Херсонской области, чтобы обезопасить Крым.
"И Херсон не является той точкой, после которой переговорный процесс будет действительно возможным. Это нонсенс – говорить о серьезном переговорном процессе после освобождения Херсона, после освобождения Луганска и т.д. Нет. Президент Зеленский четко обозначает: покинули территорию Украины – после этого, конечно, возможен переговорный процесс", – подытожил он.
Переговоры с Россией: иллюзия или реальная перспектива
Ранее издание La Repubblica написало, что США и НАТО допускают возможность мирных переговоров между Украиной и Россией, если Украина отвоюет Херсон.
The Washington Post сообщали, что советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан вел конфиденциальные разговоры с главными помощниками Путина.
В начале октября российский диктатор Владимир Путин заявил о якобы готовности на мирные переговоры с Украиной.
ТСН.ua выяснял, как и почему Кремль сменил позиции по переговорам, ведь раньше Путин требовал только капитуляции.
В ответ Владимир Зеленский заявил, что Россия не хочет садиться за стол переговоров, а заявления о готовности к ним – это ложь.
В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время.
Советник главы ОП Михаил Подоляк уже объяснял, что переговоры будут означать признание ультиматумов Кремля.