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В ОП озвучили два шага для прекращения войны с РФ: подробности
Отдельное внимание было уделено необходимости усиления санкционного давления на Россию.
Украина предлагает начать новый этап урегулирования войны с Россией по масштабному обмену пленными в формате 1000 на 1000 и определение места для следующей встречи с представителями РФ.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале после онлайн-встречи с дипломатическими советниками лидеров стран Северной Европы и Балтии.
«Наша позиция четкая: первым шагом должна стать договоренность об обмене пленными в формате „1000 на 1000“. Вторым — определение места для следующей встречи с представителями РФ», — подчеркнул Ермак.
В ходе разговора Ермак также проинформировал о результатах переговоров в Стамбуле, дипломатических поездках Владимира Зеленского в Италию, Ватикан, а также его общение с президентом США Дональдом Трампом и лидерами Евросоюза.
Напомним, 16 мая в Стамбуле прошли переговоры между украинской и российской делегациями. После встречи Министр обороны Рустем Умеров отметил, что стороны обсудили ключевые вопросы: прекращение огня и обмен пленными.
«Также мы потенциально готовим встречу на уровне лидеров стран. Мы говорили об обмене тысячи на тысячу, мы работаем также над другими модальностями этого обмена», — сказал он.
Президент Владимир Зеленский также подтвердил, что продолжаются переговоры о масштабном обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», но подчеркнул, что дети не могут быть предметом торга.
Он подчеркнул, что возвращение детей должно происходить безусловно.