В ОП предложили нанести удары по заводам дронов в Иране: "Не может такое государство безнаказанно это делать дальше"

Подоляк считает, что санкций и эмбарго будет недостаточно, чтобы наказать Тегеран.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что признание Ираном поставки России дронов вроде бы до начала полномасштабной войны в Украине выглядит бессмысленным.

Об этом он заявил в эфире телемарафона.

"Несколько странно выглядит это признание передачи России дронов. То есть они передали перед войной более тысячи дронов, которые начали использовать только после того, как россияне проиграли практически войну на поле боя. То есть вместо того, чтобы уничтожать нашу критическую инфраструктуру, они 8 месяцев лежали на складах?", – заявил советник главы Офиса президента.

Также он призвал наказать Иран за поставки дронов.

"Мне кажется, что необходимо не просто санкции, или эмбарго вводить, мне кажется, что можно было бы наносить конкретные удары по производству дронов и баллистических ракет и т.д. Не может такое государство безнаказанно это делать дальше", — отметил Подоляк.

Иранские дроны в войне против Украины

В субботу, 5 ноября, иранский министр впервые признал, что его страна снабжала дронами России, но якобы за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на это заявление. Спикер украинского МИД Олег Николенко подчеркнул, что "Украина научена доверять только фактам".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова иранского министра – ложь. Он подчеркнул, что никто из террористов или их сообщников не останется безнаказанным.