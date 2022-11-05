В ОП призвали не допустить Путина к саммиту G20: "Кто делает геноцид в Украине – должен быть изгоем"

Подоляк подчеркнул, что президенту страны-агрессора не место на саммите "Большой двадцатки".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что присутствие кремлевского диктатора Путина на саммите G20 является большой ошибкой, которую еще не поздно исправить.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что Россия должна быть изолирована от цивилизованного мира за геноцид, который она делает в Украине.

"Присутствие Путина на G20 – это абсолютно неправильный сигнал для глобальных политических элит. Особенно для желающих одеть "корону автократа". Точка невозврата пройдена: кто делает геноцид в Украине – должен быть изгоем, изолированным от цивилизованного мира. Еще не поздно это исправить", – подчеркнул он.

Присутствие Путина на #G20 – абсолютно неправильный сигнал для глобальных политических элит. Особенно для желающих надеть «корону автократа». Точка невозвращения пройдена: совершающий геноцид в – должен быть изгоем, изолированным от цивилизованного мира. Еще не поздно это исправить. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) November 5, 2022

Путин на G20

Российский президент Владимир Путин 27 октября предположил, что может лично отправиться на саммит G20 на Бали.

По мнению украинского политика и дипломата Романа Бессмертного, кремлевский диктатор хочет сделать это для того, чтобы показать это как "победу" россиянам.

В МИД Украины требуют исключить Россию из списка приглашенных на саммит и выдворить ее из G20.