Самолет Зеленского преследовали загадочные дроны: в ОП прокомментировали
Появление в небе дронов не повлияло на визит президента Украины в Ирландию.
Появление неопознанных дронов, двигавшихся в направлении траектории приземления самолета Владимира Зеленского в Дублине, не повлияло на ход визита президента Украины в Ирландию.
Об этом заявили в Офисе президента, передает «Интерфакс-Украина».
«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-либо менять в визите», — сказал журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.
Напомним, во время визита президента Владимира Зеленского в Ирландию к его самолету приблизились четыре беспилотника «военного типа», сообщает ирландский портал The Journal.
По информации журналистов, самолет Зеленского приземлился в Ирландии с небольшим упреждением графика. Беспилотники нарушили бесполетную зону над аэропортом и достигли места, где ожидалось прохождение самолета, ровно в момент его прилета.
Дроны заметили, в частности, палубные наблюдатели, работавшие на судне. Они рассказали, что БпЛА светились на фоне ночного неба. Военные не сбивали их, поскольку на борту корабля не было соответствующего вооружения.