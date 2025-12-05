ТСН в социальных сетях

Политика
1428
1 мин

Самолет Зеленского преследовали загадочные дроны: в ОП прокомментировали

Появление в небе дронов не повлияло на визит президента Украины в Ирландию.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Появление неопознанных дронов, двигавшихся в направлении траектории приземления самолета Владимира Зеленского в Дублине, не повлияло на ход визита президента Украины в Ирландию.

Об этом заявили в Офисе президента, передает «Интерфакс-Украина».

«За безопасность отвечает принимающая сторона. По их данным, действительно были такие дроны, но это не повлияло на визит и не заставило что-либо менять в визите», — сказал журналистам советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

Напомним, во время визита президента Владимира Зеленского в Ирландию к его самолету приблизились четыре беспилотника «военного типа», сообщает ирландский портал The Journal.

По информации журналистов, самолет Зеленского приземлился в Ирландии с небольшим упреждением графика. Беспилотники нарушили бесполетную зону над аэропортом и достигли места, где ожидалось прохождение самолета, ровно в момент его прилета.

Дроны заметили, в частности, палубные наблюдатели, работавшие на судне. Они рассказали, что БпЛА светились на фоне ночного неба. Военные не сбивали их, поскольку на борту корабля не было соответствующего вооружения.

