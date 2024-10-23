В ОП сообщили, действительно ли Зеленский готовит еще один план по войне

В Офисе президента объяснили, что План победы направлен на партнеров, однако есть еще вторая составляющая – это мобилизация самой Украины.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал информацию от СМИ, что президент Владимир Зеленский готовит еще один план на время войны.

Об этом Подоляк сказал в комментарии "РБК-Украина".

Комментируя информацию о подготовке еще одного плана, советник главы ОП сказал, что это должны быть две составляющие пути к победе.

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Подоляк пояснил, что представленный ранее План победы направлен на партнеров. Он содержит обоснованные объяснения, какие виды оружия нужны Украине и какие она не может изготовить самостоятельно.

Вторая составляющая – это мобилизация самой Украины. Представитель ОП отметил, что помощь партнеров и внутренняя работа являются параллельными процессами.

"И он (Зеленский – ред.) хочет получить четкие структурные объяснения, кто отвечает за то или иное направление. Что в этом направлении в течение такого-то календарного срока может быть сделано с учетом необходимости", — сказал Подоляк.

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Он добавил, что украинцам нужно объяснить, как должна работать экономика во время войны.

"План победы, представленный западным странам, он ориентирован на западные страны и их способности. Но нужна стимуляция и внутреннему рынку, что в этой экономике должны делать органы и подобное. Это две составляющие одного процесса", — сообщил советник главы президентского офиса.

Напомним, издание "ВВС Украина" со ссылкой на источники во власти сообщило, что Зеленский готовит еще один план. Это внутренний план действий, который помог бы стране выстоять в условиях войны.

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