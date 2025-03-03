В Офисе президента указали на проблему в налаживании отношений США и РФ.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк написал в Telegram.

"По традиции каждая президентская администрация в США за важную цель внешней политики на начальных этапах ставит улучшение отношений… с Москвой. Что вполне логично, учитывая угрозу, которую РФ, страна с огромным ядерным арсеналом, может составлять для мира. И это в определенной степени можно было бы считать действенной стратегией сдерживания, которой хочет воспользоваться доминирующий глобальный игрок. Если бы речь шла не о России с ее извечной неадекватностью", – отметил он.

Подоляк напомнил, как Буш-старший пытался отговорить Украину от провозглашения независимости. Под определенным давлением Билла Клинтона все украинское ядерное оружие было передано РФ под будапештские "гарантии" безопасности. Госпожа Клинтон, государственный секретарь при Обаме, вручала Лаврову кнопку с надписью perezagruzka, искренне рассчитывая на то, что этот субъект понимает хоть какой-нибудь язык дипломатии. Барак Обама посоветовал западным демократиям осторожно реагировать на захват Крыма, что породило в РФ уверенность в своей безнаказанности.

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Советник руководителя ОП отметил, что список американских шагов навстречу Кремлю можно продолжать долго.

"Почему их было так много? Потому что каждый предыдущий, к сожалению, для мира, абсолютно прогнозируемо завершался крахом. Поколения американских политиков изменяются, но постоянной остается неспособность РФ соблюдать правила цивилизованного сосуществования государств. Каждый раз после короткого "потепления" – новая война, политические убийства, вмешательство в чужие выборы". ция все ломать/атаковать…", – написал он.

Подоляк назвал одну из основных причин кризиса в отношениях между США и Россией.

"Каждая новая администрация США считает, что причиной кризиса в отношениях с РФ является неудачная дипломатия предыдущей. Это совсем не так. Есть вещи, которые невозможно изменить на все усилия. Российская жажда разрушения является одной из них. Российская недоговороспособность – это абсолютная, физическая константа", – резюмировал он.

Напомним, вскоре Дональд Трамп выступит перед Конгрессом с ключевым обращением: чего ожидать.

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