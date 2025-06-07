В ОП встревожили заявлением о планах РФ захватить пол Украины в 2026-м: в ISW оценили, реально ли это

Владимир Путин. / © Associated Press

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Заместитель руководителя ОП Павел Палиса заявил, что российские военные намерены захватить половину Украины до конца 2026 года. Впрочем, РФ вряд ли сможет добиться столь значительного прогресса за сжатые сроки - учитывая их нынешние наступательные возможности.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Заявление Полисы

Палиса во время общения с журналистами заявил, что РФ, вероятно, стремится захватить всю Донецкую и Луганскую области до 1 сентября 2025-го и создать буферную зону вдоль северной украинско-российской границы.

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Уже к концу 2026 года, по информации Палисы, Москва намерена оккупировать всю Украину на левом берегу Днепра, захватить Одесскую и Николаевскую области, лишив Украину доступа к Черному морю.

Западные источники опубликовали карту, которую член ОП показал американским чиновникам и журналистам. Из нее следует, что Россия хочет захватить примерно 222 700 кв км Украины и удерживать в общей сложности 336 300 кв км территории до конца 2026-го - почти вдвое больше, чем РФ удерживала по состоянию на первый месяц полномасштабного вторжения 2022-го. Общая площадь Украины, отмечают в ISW, составляет примерно 603500 кв км.

Карта Полисы. Источник – ISW.

Возможности русского наступления

Карта Палисы свидетельствует о том, что российские войска будут пытаться захватить и использовать позиции в Запорожской и Днепропетровской областях для поддержки одновременного усилия по захвату остальных Донецкой и Луганской областей до 1 сентября 2025 года.

Остается непонятным, отмечают американские специалисты, на каком основании военные РФ смогут захватить остальную часть Донецкой области в течение следующих трех месяцев или даже продвинуться на 50-80 километров от нынешней линии фронта до административных границ региона.

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Оккупанты в течение последних 15 месяцев продвигались на расстояние от 30 до 50 км от окрестностей Авдеевки до своих нынешних позиций у Покровска. Это гораздо медленнее, чем темпы, необходимые для захвата всей Донбасса до 1 сентября.

Темпы российского продвижения, изображенные на карте, похоже, предполагают, что оккупанты смогут пробиться сквозь крепостной пояс Константиновка-Краматорск-Славянск, формирующие основу оборонных позиций ВСУ в Донецкой области – со скоростью, которую российские войска никогда не демонстрировали во время полномассы.

По оценке Палисы, армия РФ последовательно попытается захватить остальную часть Херсонской области и создать "буферную зону" вдоль международной границы на севере Украины до конца этого года. Карта показывает, что оккупанты попытаются перейти реку Днепр вброд, вернуть себе остальную Херсонщину, незначительно продвинуться дальше в Днепропетровской области и создать оборонную "буферную зону" вдоль международной границы в Черниговской, Сумской и Харьковской областях до конца 2025-го.

"Российскому военному командованию, вероятно, придется передислоцировать значительное количество сил из других районов линии фронта для достижения этих целей при условии, что международные партнеры Украины будут продолжать поддерживать Киев", - говорится в отчете.

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Однако оккупантам будет трудно захватить остальную часть Херсонской области, потому что это потребует переправы через реку Днепр, создание укрепления на ее западном берегу, захват самого Херсона, а затем - продвижение дальше на запад и север к админграницам области.

"Ни украинские, ни российские войска не проводили успешных масштабных операций через реку Днепр с момента выхода РФ на левый берег Херсонской области в ноябре 2022-го, а создание значительных украинских оборонных сооружений на западном берегу области после освобождения этой территории лишь еще больше будет препятствовать способности России захватить остальные Херсонщины", - сказал он.

Цели РФ

Серия усиленных одновременных российских наступлений на север Черниговской, Сумской и Харьковской областей рассеет человеческие ресурсы и материалы России по всей тысячекилометровой линии фронта и, вероятно, усилит ограничения. Однако заявленные оперативные цели России до конца 2025 года согласовываются с давними российскими требованиями Украины по отдаче незаконно аннексированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма.

"Заявленные цели российского военного командования на 2026 год выходят далеко за рамки официальных территориальных требований России и направлены на захват значительной части центральной Украины и большей части южной и восточной Украины", - отмечают в Институте.

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По карте Палисы, российским войскам придется захватить девять неоккупированных областных центров – Запорожье, Одессу, Николаев, Одессу, Днепр, Харьков, Сумы, Чернигов и Полтаву – с примерной довоенной численностью населения более 5,6 миллиона человек.

Впрочем, Россия не захватывала ни один областной центр с марта 2022 года, когда российские войска оккупировали Херсон, а впоследствии потеряли его через восемь месяцев.

"Эта цель потребует от российских войск продвижения более чем на 300 километров от самой отдаленной точки международной границы в Киев в течение следующих 18 месяцев", - подытожили в ISW.

Politico о заявлении Палисы в Вашингтоне

Заместитель руководителя Офиса президента заявил, что РФ планирует уже в 2026 году оккупировать всю территорию Украины по левому берегу реки Днепр. По данным ГУР, Кремль хочет захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей осенью 2025 года, а также создать так называемую «буферную зону» вдоль границы.

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Впрочем, на следующий 2026 год у Кремля более амбициозные. По словам Палисы, "фюрер" Владимир Путин планирует оккупировать всю Украину восточнее реки Днепр, захватить Одессу и Николаев, отрезав Украину от Черного моря.

"К сожалению, они не говорят о мире. Они готовятся к войне", - цитирует Politico Павла Палису.