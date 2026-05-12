В ОП заявили, что соглашение с Россией невозможно: как будут действовать дальше
Мирные договоренности с Кремлем пока невозможны, поэтому Украина будет продолжать стратегию «принуждения к миру» с помощью ударов по глубокому тылу РФ.
На сегодня договориться о мирном соглашении с Россией невозможно. Поэтому боевые действия будут продолжены.
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «24 канал».
Подоляк заверил, что Украина и дальше будет наносить дальнобойные удары по российской военной инфраструктуре. Речь идет об ударах по предприятиям, уничтожении логистики и т.д.
Также советник ОП считает, что в России уже фиксируют «депрессивные настроения по поводу войны в информационном пространстве».
«Эта истерика (в России — Ред.) подчеркнула одну важную вещь. Украина начала делать такие действия по отношению к России, которые никто раньше не хотел делать. Мы принуждаем Россию к ответственности. Эти удары по РФ — это принуждение к миру», — отметил Подоляк.
Ранее в МИДе заявили, что Украина предложила Кремлю продолжить частичное прекращение огня, однако Россия ответила массированным ударом по гражданским объектам.
