В ОП заявили, что соглашение с Россией невозможно: как будут действовать дальше

Михаил Подоляк / © Associated Press

Реклама

На сегодня договориться о мирном соглашении с Россией невозможно. Поэтому боевые действия будут продолжены.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает «24 канал».

Подоляк заверил, что Украина и дальше будет наносить дальнобойные удары по российской военной инфраструктуре. Речь идет об ударах по предприятиям, уничтожении логистики и т.д.

Реклама

Также советник ОП считает, что в России уже фиксируют «депрессивные настроения по поводу войны в информационном пространстве».

«Эта истерика (в России — Ред.) подчеркнула одну важную вещь. Украина начала делать такие действия по отношению к России, которые никто раньше не хотел делать. Мы принуждаем Россию к ответственности. Эти удары по РФ — это принуждение к миру», — отметил Подоляк.

Ранее в МИДе заявили, что Украина предложила Кремлю продолжить частичное прекращение огня, однако Россия ответила массированным ударом по гражданским объектам.

Также мы писали, действительно ли РФ сорвала обмен пленными после громкого указа президента Зеленского.

Реклама

Новости партнеров