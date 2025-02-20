В ОП заявили, что США демонстрируют "странную заинтересованность в реализации формулы Путина"

Подоляк посетовал, что сейчас интересы наших американских союзников становятся менее понятными.

Решение правительства США об отступлении из Афганистана спровоцировало в свое время цепь тяжелых кризисов, в том числе внутриамериканскую. И если США позволят России захватить Украину, западная аудитория отреагирует еще более жестко.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если РФ будет позволено достичь ее целей в Украине во времена президентства господина Трампа, западная аудитория отреагирует еще жестче. Ведь наше сопротивление стало символом борьбы за свободу, демократию, международный порядок и гарантированные правила", – пишет Подоляк в Telegram.

Советник главы ОП пожаловался, что сейчас интересы наших союзников становятся менее понятными, тогда как раньше они были очевидными: поддержка Украины должна была предотвратить дальнейшую агрессию у границ НАТО и рост глобальной нестабильности.

"Сегодня американские союзники демонстрируют странный интерес к реализации "формулы Путина по унижению Запада". Закрытие Украине доступа в НАТО, принуждение к территориальным уступкам без гарантий безопасности является риском не только для нашего суверенитета", – говорит советник Ермака.

По мнению Подоляка, речь идет об угрозе для глобальной позиции США, подрыве доверия к Белому дому в Азии, на Ближнем Востоке и среди ближайших европейских партнеров.

Показательным советник ОП называет тот факт, что Путин прибегает к эскалации, даже получив из Соединенных Штатов сигналы о готовности к уступкам.

"После заявлений Президента Трампа количество воздушных атак на Украину и "мясных штурмов" на позиции ВСУ резко растет. Это напоминает, что агрессора не остановить без реального давления, от экономических санкций до масштабных поставок оружия. Только так можно достичь устойчивого мира и глобального доминирования, если именно такова до сих пор есть цель США", – подытожил Подоляк.

Ранее сообщалось о том, что Трамп снова набросился с обвинениями на Зеленского.

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