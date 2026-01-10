В ОПУ рассказали, кто может возглавить Министерство юстиции

Минюст / © Судебно-юридическая газета

Кандидатом на должность министра юстиции Украины определен Денис Маслов, в случае поддержки Верховной Радой он возглавит министерство.

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая после рабочей встречи с руководителем ОП Кириллом Будановым и кандидатом на должность главы Минюста в соцсети Facebook.

«Кандидатом на должность министра юстиции является Денис Маслов. Если Верховная Рада поддержит его кандидатуру, он возглавит Министерство», — отметила Мудрая.

Она отметила, что во время встречи стороны договорились о координации действий и взаимной поддержке в реализации государственной политики в сфере юстиции.

«Сегодня имела конструктивный и профессиональный разговор с руководителем Офиса Президента Кириллом Будановым и кандидатом на должность министра юстиции Денисом Масловым. Договорились о совместной работе, координации действий и взаимной поддержке в реализации политики в сфере юстиции», — сказала она.

Мудрая выразила уверенность, что в случае назначения Маслов сможет трансформировать Министерство юстиции.

«Уверена, что под его руководством Министерство юстиции трансформируется из процедурного администратора в орган, который действительно формирует правовую политику в государстве и является главным адвокатом государства», — подчеркнула она.

В то же время Мудрая подтвердила, что остается в должности заместителя руководителя Офиса президента и продолжит заниматься вопросами юстиции и международной политики по привлечению Российской Федерации к ответственности за вооруженную агрессию.

«Я остаюсь в должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины и продолжу работу над обеспечением справедливости для Украины и украинцев на международном треке», — добавила она.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что кандидатура на должность министра юстиции уже определена.