В ОПУ сказали, чего ожидают от возможного разговора Зеленского и Трампа

Михаил Подоляк / © Associated Press

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Украина ожидает телефонного разговора Зеленского и Трампа. Лидеры должны обсудить вопросы войны и мира.

Об этом в эфире "Мы Украина" сказал советник ОПУ Михаил Подоляк.

"Ожидаем возможный телефонный разговор с Трампом. Все настроены на активный дипломатический период, когда нужно обсудить вопросы войны и мира именно через инструменты дипломатии, где глобальным посредником является президент США", - подчеркнул Подоляк.

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В Европе все встречи посвящены вопросу: можно ли о чем-то договариваться с Россией?

"Я не вижу здесь, безусловно, сценариев без использования инструментов принуждения. Именно с нашими европейскими партнерами президент активно обсуждает инструменты давления, в частности, санкционные", - отметил Подоляк.

Ранее в Bloomberg написали, что президент США Дональд Трамп оказывает давление на украинское руководство, призывая начать переговоры с Россией без предварительного достижения перемирия. Такой подход вызывает серьезное беспокойство среди стран Европейского Союза. Европейские лидеры опасаются, что переговоры без остановки боевых действий могут поставить Украину в крайне невыгодное положение, а также легализовать дальнейшую агрессию России.

Речь идет о том, что некоторые союзники по НАТО неофициально обсуждают потенциальные последствия давления Вашингтона на Киев, в частности, возможную дестабилизацию внутренней политической ситуации в Украине и рост антизападных настроений среди населения.

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Источники издания также отмечают, что администрация Трампа хочет ускорить урегулирование конфликта, но не предлагает четкого механизма гарантий безопасности для Украины при прекращении сопротивления без прекращения огня со стороны России.