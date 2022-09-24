В ответ на обвинения Украины в Иране открестились от поставок дронов-камикадзе в РФ

В Иране ответили на обвинения со стороны Украины по поводу поставок в Россию своих дронов-камикадзе. Там все опровергли и заявили о "влиянии третьих стран".

Так, пресс-секретарь МИД Насер Канани заявил, что сожалеет об ухудшении дипломатических отношений между Ираном и Украиной.

Об этом сообщает Tasnim.

"Это решение основывается на неподтвержденных сообщениях и вызвано созданием медийного пространства иностранными сторонами", – сказал представитель иранского дипведомства.

Он также заверил, что Тегеран будто бы придерживается нейтралитета в войне России против Украины. Сообщается, что глава иранского МИД провел ряд встреч со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы "помочь в разрешении кризиса".

"Канани посоветовал правительству этой страны (Украины – ред.) избегать влияния третьих стран, стремящихся разрушить отношения между двумя странами", – говорится в сообщении.

Напомним, 23 сентября Украина решила лишить посла Ирана аккредитации, а также существенно сократить количество дипперсонала посольства этой страны в Киеве. Это произошло после того, как российские оккупанты применили для ударов по территории Украины дроны-камикадзе иранского производства.

Преступление и наказание: Украина не оставила без ответа нападение дронов-камикадзе из Ирана

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