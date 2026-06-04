В Палате представителей США продолжили рассмотрение военной помощи Украине — конгрессмен

Палата представителей / © Associated Press

Реклама

Конгрессмен-республиканец от штата Небраска Don Bacon подверг резкой критике подход к переговорам с Россией и призвал Соединенные Штаты и союзников значительно усилить поддержку Украины.

Об этом он написал в соцсети X, комментируя последние российские атаки. По словам политика, мирные переговоры не влияют на поведение российского президента Владимира Путина, который продолжает наносить удары по украинским городам.

Бейкон заявил, что США и их союзники должны «вооружить Украину до зубов», ввести максимальные санкции против России и конфисковать около 300 млрд. долларов российских активов за рубежом. Он также подчеркнул, что целью Кремля остается доминирование над Украиной и Москва не остановится, пока не убедится, что не может победить.

Реклама

Конгрессмен является одним из наиболее последовательных сторонников Украины среди республиканцев. Ранее он неоднократно критиковал администрацию президента США за слишком мягкую политику в отношении России и призывал к более решительной поддержке Киева.

На фоне дискуссий в Вашингтоне о поддержке Киева тема военной помощи Украине остается одной из ключевых в Конгрессе США.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил , что вопрос Украины пока не является главным приоритетом для США. По словам президента, Украина до сих пор ожидает прибытие американской переговорной группы , однако процесс затягивается из-за других международных кризисов.

Новости партнеров