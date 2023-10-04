В Палате представителей США впервые избрали временного спикера: официальная должность остается вакантной

" Должность спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов объявляется вакантной", — со стуком молотка объявил республиканец от Арканзаса Стив Вомак.

Об этом пишет BBC.

Этот момент беспрецедентен в современной истории США.

Патрик МакГенри из Северной Каролины, который поддерживал господина Маккарти, теперь временный спикер. Он объявил перерыв в работе Палаты представителей США.

Непонятно, будет ли временный спикер полными полномочиями должности или только будет иметь административные полномочия и возможность контролировать новые выборы.

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Правила не указывают, как долго может исполнять обязанности временного спикера или когда состоятся новые выборы.

«В Палате, вероятно, будет царить хаос, пока не будет избран другой спикер. Учитывая враждебные разногласия внутри партии республиканцев, этот процесс может оказаться таким же беспорядочным, как и собственное сражение Маккарти», — говорится в сообщении.

Напомним, что спикер нижней палаты Конгресса США Кевин Маккарти отстранен от должности. За его отставку проголосовали 216 человек, против 210. Такой случай, когда члены Палаты представителей проголосовали за отставку спикера, произошел впервые в истории Соединенных Штатов.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал подробности по поводу ходатайства об отставке Кевина Маккарти 2 октября.

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