В Париже анонсировали новый раунд переговоров с Украиной и США по миру

Переговоры в Париже

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Во Франции на переговорах между США, Украиной, Великобританией, Францией и Германией было договорено о проведении нового раунда переговоров по итогам первой встречи в таком формате.

Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Представители Франции заявили, что на встречу представителей пяти стран в Париже в четверг "состоялся отличный, качественный обмен мнениями, направленный на достижение крепкого мира для Украины".

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"Сегодня в Париже мы запустили процесс, который является положительным и в котором участвуют европейцы", – отметили там.

Кроме того, источники сообщили, что новая встреча представителей США, Украины и трех европейских государств запланирована на следующую неделю в Лондоне.

Ранее сообщалось, что в Париже прошли встречи делегаций Украины и США, а также представителей стран-участниц «коалиции желающих». Участники встреч обсуждали прекращение огня и будущие практические шаги на пути к миру в Украине .

Мы ранее информировали, что спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга для журналистов подчеркнул, что контакты между Россией и США остаются основным треком , которым ведется работа по урегулированию российско-украинского конфликта.