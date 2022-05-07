В Париже состоялась инаугурация Макрона: в речи упомянул войну в Украине (фото, видео)

В Париже состоялась инаугурация Макрона: в речи упомянул войну в Украине (фото, видео)

Эммануэль Макрон, переизбранный президентом, начинает вторую каденцию.

В Елисейском дворце в субботу, 7 мая, прошла инаугурация Макрона. После оглашения главой Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом официального результата выборов он был объявлен Великим Магистром ордена Почётного легиона. Макрону преподнесли золотую цепь ордена.

Свой второй мандат он начнет 14 мая, сообщает France24.

Инаугурационная речь президента Франции проходила под лозунгом "Служить!". Он подчеркнул, что народ не продлил мандат с мая 2017-го, а "доверил новому президенту новый мандат".

В ходе речи политик заявил: в его планах — руководство государством "новым методом", "планируя, реформируя и объединяя" французов. Он пообещал поставить экологию и независимость страны в центре внимания следующих пяти лет своего правления.

"Нужно без устали действовать, чтобы Франция стала более независимой нацией, и построить наши французские и европейские ответы на вызовы нашего века", — сказал Эммануэль Макрон. В конце речи добавил: "Должен французскому народу за оказанное доверие. Каждый новый день мандата у меня будет только один ориентир: служить..".

В своей инаугурационной речи Макрон также упомянул войну России против Украины. Французский лидер призвал прибегнуть ко всем необходимым действиям, которые позволят избежать эскалации. Кроме этого, подчеркнул необходимость "помочь демократии и мужеству" выиграть и построить новый мир в Европе.

Как сообщалось, президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус 27 апреля официально объявил Эммануэля Макрона президентом Республики, поскольку во время второго тура президентских выборов он получил абсолютное большинство голосов – 58,55%.

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