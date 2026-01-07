В Париже Зеленский провел встречу с представителями команды президента США: говорили

Зеленский в Париже / © president.gov.ua

В Париж Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями команды президента США — Стивен Виткофф и Джаред Кушнер .

Об этом информирует официальный сайт главы государства .

В ходе переговоров стороны обсудили конкретные вопросы сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами Америки, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира. Отдельное внимание было уделено сегодняшней встрече Коалиции желающих, а также документам, которые были подписаны и одобрены по ее результатам.

Также говорилось о возможном участии американских партнеров в восстановлении и экономическом обновлении Украины. Стороны обменялись видением дальнейших направлений двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Кроме того, 7 января в Париже делегации Украины, США и европейских стран продолжат работу над гарантиями безопасности и формированием базовой рамки для завершения войны.

В украинскую делегацию, которая будет работать в Париже, войдут руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов, руководитель фракции «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия и советник Офиса Президента Александр.