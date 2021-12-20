В парламент проходят шесть партий. Лидируют "Слуга народа" и "ОП-ЗЖ"

В парламент проходят шесть партий. Лидируют "Слуга народа" и "ОП-ЗЖ"

Разница между политическими силами менее 2%.

Согласно результатам опроса, проведённого "Украинской социологической группой", в случае проведения парламентских выборов наилучшие шансы попасть в Верховную Раду имеют шесть партий. Возглавляют электоральный рейтинг партия "Слуга народа" и "Оппозиционная Платформа – За Жизнь".

За "Слугу народа" готовы проголосовать 18,2% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

На втором месте – "Оппозиционная Платформа – За Жизнь": ее поддерживают 16,5% опрошенных. На третьем – "Европейская солидарность" с показателем поддержки 15,8%.

Также 5%-й барьер преодолевают: "Батькивщина" (10,2%), партия Дмитрия Разумкова (7,0%), "Сила и Честь" (6,2%). Остальные партии имеют менее 5% поддержки (в каждом отдельном случае).

Опрос проведен "Украинской социологической группой" во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Всего было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод проведения опроса – индивидуальное интервью "face-to-face". Статистическая погрешность не превышает 2,2%.