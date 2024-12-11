В парламенте Канады проголосовали за выделение Украине 587 млн $ военной помощи

Палата общин парламента Канады утвердила выделение 764 млн. канадских долларов (около 587 млн. долларов США) на военную помощь Украине.

Эти средства включены в крупный бюджетный документ, одобрение которого позволит правительству дополнительно расходовать 21 млрд канадских долларов на разные цели, в том числе национальную оборону, — пишет Укринформ.

По словам министра обороны Канады Билла Блэра, эти средства будут использованы на "боеприпасы, обучение и другие средства, необходимые украинцам для победы"

В документ также включено 400 млн канадских долларов (около 307 млн долларов США – ред.) на финансовую помощь Украине, выделяемую со специального счета МВФ.

Кроме этого, парламент утвердил 45 млн канадских долларов (около 35 млн долларов США — ред.) на "гуманитарное разминирование и укрепление кибернетической устойчивости в Украине".

Заметим, что оппозиционная Консервативная партия, пытающаяся вынудить правительство уйти в отставку, голосовала против утверждения дополнительных расходов. Увеличение расходов было одобрено Палатой общин в последний разрешенный законом день. Чтобы это решение вступило в силу, за него еще предстоит проголосовать ожидаемый в ближайшее время Сенат Канады.

Добавим, что с февраля 2022 года Канада уже предоставила Украине 5,4 млрд. долларов США бюджетной помощи, что является самым высоким показателем в мире в пересчете на душу населения.

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Напомним, ранее министр обороны Канады Билл Блэр сообщил о передаче Украине новейшей системы противовоздушной обороны NASAMS.

Ранее сообщалось, что Канада объявила немалую порцию военной помощи Украине.

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