В парламенте требуют проверить происхождение средств и связи с РФ эксрегионала, строящего хлебзавод на Львовщине

Народный депутат Михаил Бондарь обратился в МВД, СБУ, НКРЭКУ и Генеральному прокурору с требованием разобраться с нарушением законов во время строительства хлебопекарного комплекса "Кулиничи" во Львовской области, а также проверить связи со страной-агрессором и происхождение средств его владельца - эксрегионала Владимира Мисика.

Об этом он написал в Facebook.

“Обратился к руководителям МВД, СБУ, НКРЭКУ и Генеральному прокурору относительно ситуации, которая складывается на Львовщине, где бывший регионал Мисик строит свой хлебопекарный комплекс. Из открытых источников и ответов на мои обращения уже сейчас есть все основания говорить что компании Мисика:

- нелегально использует электроэнергию Оброшинской ОТГ, пока полстраны сидит без света.

- строит без разрешения на выполнение строительных работ. То есть строит, как привыкла это делать при Януковиче

- угрожает продовольственной и национальной безопасности. Хлеб – социально важный продукт: любые перебои с хлебом по желанию монополиста приведут к продовольственному кризису”, - пишет Бондарь.

Нардеп также требует силовиков обратить внимание на происхождение денег и связи Мисика.

“В своем обращении к силовым структурам я попросил разобраться с вопиющими нарушениями законодательства. А также – проверить происхождение средств и связи главного бенефициара со страной-агрессором, с представителями которой Мисик долго активно сотрудничал”, - отмечает Михаил Бондарь.

Как сообщалось ранее, экс-нардеп от Партии регионов Владимир Мисик голосовал за диктаторские законы. Мисик обвиняется в блокировании предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также финансировании постройки храмов московского патриархата на территории Украины. Журналисты-расследователи сообщают, что именно Владимир Мисик подарил осужденному за госизмену бывшему президенту Виктору Януковичу "золотой батон".