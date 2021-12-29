В парламенте зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин: подробности

В парламенте зарегистрировали законопроект о добровольном военном учете для женщин: подробности

В то же время текст законопроекта и сопроводительные документы к нему на сайте парламента пока не обнародованы.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" (№6482).

Об этом сообщает Укринформ.

Один из авторов законопроекта, народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что законопроект №6482 предусмотрено, что женщины становятся на военный учет только добровольно.

“Внес в парламент законопроект №6482 о том, что на военный учет женщины становятся только добровольно. За исключением медиков”, – написал он. Соавторами законодательной инициативы стали 58 депутатов от "Слуги народа" и других фракций.

Текст законопроекта и сопроводительные документы к нему на сайте парламента пока не обнародованы.

Законопроект передан на рассмотрение руководству ВР.

Как сообщалось, в Украине обязали женщин встать на военный учет в течение 2022 года. Приказ Министерства обороны уже вступил в силу. На учет военнообязанных теперь будут принимать украинок, которые имеют профессии, родственные военно-учетным специальностям, и пригодные для прохождения военной службы по состоянию здоровья и возрасту. Предельный возраст пребывания в запасе и военном резерве – 60 лет. За невыполнение данной нормы будут штрафовать.

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