Соратник премьера Словакии Роберта Фицо и вице-президент партии власти Smer-SD Эрик Калиняк заявил, мол, не видит проблемы в том, чтобы "россияне были в Киеве". Это означало бы "надежного соседа".

Да, он отвечал на вопрос журналиста о том, что бы означало для Словакии, если бы россияне были в Киеве, сообщает Aktuality.

Калиняк заявил, что якобы не хочет видеть россиян на словацких границах. Впрочем, считает Москву более надежными партнёрами, чем Киев.

"Я буду циником и скажу, что мы бы наконец имели надежного соседа. Потому что, если вы посмотрите на словацко-украинские отношения и сколько раз нам приходилось их спасать после того, как они выстраивали экономический конфликт с Россией, и сколько раз они не смогли нам помочь, то с этой точки зрения россияне для нас являются более надежным партнером".

Оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" возмутилась словами Калиняка и заявляет об измене. Более того, премьер Фицо "удаляет нас от Европы, сжигает мосты с нашими союзниками, отдает нас в руки Путина и Трампа".

"Мы говорим об этом давно и четко. Никакой политики по четырем кардинальным пунктам, но российское правление — вот видение этого правительства для Словакии. Как и тогда, когда Тибор Гашпар допустил выход из ЕС, это момент, когда партия Smer раскрывает свои истинные намерения относительно Словакии. Это измена. ку как можно быстрее, и единственным решением являются досрочные выборы", – говорится в заявлении партии.

Напомним, ранее президент Словакии Петер Пеллегрини заявил: его страна ждет от Украины "жест благодарности". Пеллегрини предлагает саммит ЕС-США для укрепления трансатлантических отношений и подчеркивает необходимость более динамичной европейской политики.

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