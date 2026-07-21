В партии Орбана заявили о «рейде» на серверы: детали и реакция Мадьяра

Виктор Орбан. / © Associated Press

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Венгерская партия «Фидес» бывшего премьер-министра Виктора Орбана заявила об обысках на ее серверах с целью проверки «всей системы переписки и баз данных» политсилы.

Об этом сообщили в пресс-службе Facebook.

«Следователи прокуратуры без предупреждения появились в центре, охраняемом серверами „Фидес“, с намерением захватить всю коммуникационную систему и базы данных партии», — говорится в сообщении.

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В партии называют такое вмешательство беспрецедентным случаем, обвинив в проведении рейда «тиранию» нового правительства во главе с Петером Мадяром. По его словам, руководящая партия Тиса сейчас пытается юридически лишить Фидес дееспособности.

Отметим, премьер-министр Мадьяр заявил, что органы ждут информацию о том, «какое дело они расследуют и что именно было изъято».

Обыски в «Фидесе» — детали

В то же время, Reuters и новостной сайт 24.hu добавили, что прокуроры южного города Бач-Кишкун сообщили, что обыск связан с расследованием вероятного «незаконного присвоения и других уголовных правонарушений» в Национальном фонде культуры (NKA).

«В начале этого года власти начали уголовное производство против нескольких действующих и бывших чиновников из-за решения NKA по грантам на сумму более 17 миллиардов форинтов (53,91 млн долларов США). Причастные отрицали какие-либо правонарушения», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что уголовное производство было начато после обвинений в том, что NKA направила миллиарды форинтов как государственные гранты художникам и организациям, связанным с Фидес через непрозрачный процесс распределения.

Напомним, парламент Венгрии принял значительные изменения в Конституцию, из-за которых Виктор Орбан больше не сможет стать премьером. Важно, что такое решение преследует цель предотвратить ситуации, когда один человек руководит страной на протяжении многих лет — как в случае эксочельщика правительства. Премьер-министр сможет занимать должность максимум восемь лет или два срока.

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