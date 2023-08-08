В партии "Слуга Народа" открестились от нардепа, которого поймали на коррупции

Елена Шуляк заявила, что Гунько является членом партии "Слуга Народа", однако признала, что он входит в президентскую фракцию в парламенте.

Нардеп Анатолий Гунько, задержанный на получении взятки, не является членом партии "Слуга Народа".

Об этом заявила глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

Она выразила надежду, что глава парламентской фракции "слуг" Давид Арахамия и фракция примет решение об исключении Гунько.

"Наша политическая сила решительно лишается людей, которые нивелировали ценности украинского народа. Некоторые случаи публичны, некоторые происходят без внимания журналистов и общественности, однако процесс очищения непрерывный. Все наши ячейки получили от меня личное поручение о проведении детального аудита по всем членам партии в каждом уголке. страны. Наша цель — выявить всех, кто хоть каким-то образом обесценил идеи партии, Президента и украинского народа. Запрос на справедливость и очищение — всегда актуален", — говорит Шуляк.

Она заверила, что "Слуга Народа" сотрудничает с правоохранителями, "чтобы очистить ряды партии от недостойных лиц".

Напомним, что сегодня, 8 августа, СБУ сообщила о задержании нардепа, который за 85 тыс. дол. "продавал" землю Национальной академии аграрных наук. Правоохранители не указали имя депутата. Однако СМИ узнали, что речь идет о депутате от "Слуги народа" Анатолии Гунько.

Обыски у нардепа / Фото: СБУ

Гунько победил на довыборах по 208-му округу (Черниговская область) в 2020 году. Его конкурентом в округе был одиозный политик Олег Ляшко.

Ранее в СМИ сообщили, что супруга нардепа от "Слуги народа" Торохтия во время войны купила недвижимость в Болгарии.

В ответ глава фракции "Слуга Народа" в ВР Давид Арахамия требует от Торохтия сложить депутатский мандат.