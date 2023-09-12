В ПАСЕ признали, что Россия де-факто превратилась в диктатуру

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по правовым вопросам и правам человека выразил обеспокоенность по поводу легитимности внесенных еще в 2020-м поправок в конституцию РФ. Они, в частности, разрешили президенту РФ Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПАСЕ.

"Огромная власть президента, возникшая в результате чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо сдерживаний и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные средства массовой информации и активное гражданское общество, превратила Российскую Федерацию в де-факто диктатуру", — говорится в заявлении.

Отмечается, что комитет единогласно одобрил проект резолюции и напомнил о выводах Венецианской комиссии Совета Европы о том, что "отказ от ограничения срока полномочий для действующего президента нарушает как российскую конституцию, так и международные правовые принципы".

Российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "составляют угрозу международному миру и безопасности, территориальной целостности и политической независимости их соседей", поэтому "восстановление демократии в России отвечает интересам прежде всего народа России, а также Европы и всего мира".

Кроме того, комитет также подтвердил свою поддержку будущего специального международного криминального трибунала для привлечения российского руководства к ответственности за их действия, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивания самолета рейса MH17.

Напомним, на днях в Кремле рассмешили заявлением о предстоящих выборах в РФ. В частности, там заявили, что пока действующий президент-диктатор Владимир Путин официально не выдвигал свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы.

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