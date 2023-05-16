В Пекине иностранные посольства призвали убрать знаки поддержки Украины – СМИ

Власти Китая обратились в посольства иностранных государств и международных организаций в Пекине, с просьбой не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды", очевидно, из-за многочисленных знаков поддержки Украины.

Об этом ссылаясь на дипломатические источники в китайской столице сообщает Kyodo.

Многие посольства в Пекине разместили вывески с изображением флага Украины и сообщениями на китайском и английском языках, такими как #StandWithUkraine, чтобы продемонстрировать свою солидарность со страной, борющейся с российским вторжением с февраля прошлого года.

Отмечается, что в письме МИД Китая от 10 мая, направленном посольствам и международным организациям, содержится призыв не использовать внешние стены своих зданий для "политической пропаганды" и "избегать провоцирования конфликтов между государствами".

Этот шаг вызвал негативную реакцию дипломатов европейских государств и других стран и никто не снял вывесок. Самые большие баннеры в поддержку Украины разместили посольства Канады, Германии и Польши.

В сообщении также говорится, что посольства и международные организации "обязаны соблюдать китайские законы и правила", хотя Пекин уважает дипломатический иммунитет в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

Европейский дипломат подверг критике позицию Китая, заявив, что нет никакого разумного оправдания для препятствования выражению государством своих намерений и что они не будут выполнять "рекомендации".

Напомним, по данным СМИ, специальный представитель Китая по "политическому урегулированию" войны РФ против Украины Ли Хуэй посетит Украину 16-17 мая.

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