В Пекине началась встреча Путина с Си Цзиньпином (фото)

В Пекине началась встреча Путина с Си Цзиньпином (фото)

Путин и Си Цзиньпин из-за карантинных ограничений не пожали руки, а только помахали друг другу.

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин в пятницу, 4 февраля, начали переговоры в Пекине.

Об этом сообщают росСМИ.

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Встреча проходит в особняке "Фанхуаюань" государственной резиденции "Дяоюйтай". Китайский лидер встретил Путина, поприветствовав его на русском языке.

Путин и Си Цзиньпин из-за карантинных ограничений не пожали руки, а только помахали друг другу. Затем они сделали общую фотографию и отправились в зал переговоров, где началась встреча с участием делегаций двух стран.

Ожидается, что по итогам российско-китайских переговоров встречи будет принято совместное заявление, а также подписано около 15 соглашений.

На сайте Кремля уточняется, что Путин и Си Цзиньпин планируют обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Лидеры обсудят сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, научно-технической и гуманитарной сферах, а также выступят с общим заявлением по вопросам международной тематики.

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